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Названо прізвище кандидата в депутати, який влаштував п’яну ДТП в Києвом: фото

18.04.2019

Винуватцем ДТП в Обухові Київської області виявився кандидат в депутати Микола Соколенко.

Про це повідомляється на сторінці спільноти “Київ оперативний” в Facebook.

“Ой, а тут цікава історія виходить. Це ж виявляється не просто бухий водій був винуватцем #ДТП в Обухові, це ж цілий кандидат у депутати Обухівської міської ради від партії Київщини “Нові обличчя”. Звуть його Микола Соколенко і водійського посвідчення він був позбавлений ще до цієї аварії і саме за нетверезе кермування. Нормальний такий кандидат із новим обличчям”, – відзначили в спільноті.

Раніше в Києві влаштував масштабну аварію п’яний араб з 4 жінками в салоні авто.

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