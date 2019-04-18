Названо прізвище кандидата в депутати, який влаштував п’яну ДТП в Києвом: фото

Винуватцем ДТП в Обухові Київської області виявився кандидат в депутати Микола Соколенко.

Про це повідомляється на сторінці спільноти “Київ оперативний” в Facebook.

“Ой, а тут цікава історія виходить. Це ж виявляється не просто бухий водій був винуватцем #ДТП в Обухові, це ж цілий кандидат у депутати Обухівської міської ради від партії Київщини “Нові обличчя”. Звуть його Микола Соколенко і водійського посвідчення він був позбавлений ще до цієї аварії і саме за нетверезе кермування. Нормальний такий кандидат із новим обличчям”, – відзначили в спільноті.

Раніше в Києві влаштував масштабну аварію п’яний араб з 4 жінками в салоні авто.