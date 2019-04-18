У Парижі побудують тимчасовий Нотр-Дам з дерева

Париж не може позбутися Нотр-Дама на цілих п’ять років.

Вирішено побудувати поруч тимчасовий дерев’яний собор. Його установка почнеться найближчим часом.

Мер Парижа Енн Ідальго говорить про згоду муніципалітету надати «частина двору» для будівництва цієї дерев’яної церкви. Вона керується бажанням зробити це символічне місце привабливіше.

Рішення прийнято офіційно. У тимчасовому соборі можна буде молитися і будуть проводитися служби. Також воно задовольнить інтерес туристів, охочих відвідати це місце. До речі, їх число в 2017 році досягла 12 мільйонів.

Споруда залишиться на площі перед справжнім Нотр-Дамом до кінця відновлювальних робіт, які, по обіцянці президента Макрона, будуть завершені за п’ять років. Слухання у справі про пожежу тривають нині в паризькому суді, і те, що трапилося кваліфікується як «ненавмисне знищення вогнем».