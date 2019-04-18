Домовився з Маском. Суддя з Житомира купивши Tesla за півціни

Голова Корольовського районного суду міста Житомира Юрій Драч придбав елітне авто. Про це стало відомо зі змін у декларації голови суду за 18 квітня. 9 квітня Драч придбав автомобіль Tesla S 75D 2018 року випуску за 1 мільйон 48 тисяч 659 гривень.

Продавець – юридична особа, зареєстрована у Лос-Анджелесі, США. Варто зазначити, що ціна на авто значно занижена. Автомобіль аналогічної моделі і року випуску коштує від 87,5 тисяч доларів США, а це за сьогоднішнім курсом – більше ніж 2,3 мільйони гривень. Отже ціна, вказана у декларації, занижена вдвічі.

Можна було б припустити, що авто вторинного продаж, однак вище було зазначено, що придбано воно у салоні. Однак, навіть авто за один мільйон – це дуже дорого для судді, враховуючи дані з декларації. У документи за 2018 рік зазначено, що зарплата голови суду – 404 700 грн., тобто близько 33,7 тисяч гривень на місяць.

Також серед доходів Драч вказав соціальну допомогу при народженні дитини (10 320 грн.) та дохід від відчуження рухомого майна крім цінних паперів та корпоративних прав (28 884 грн.). За таких досить невеликих статків Драч – заможна людина.

Він має ще одне авто TOYOTA Highlander 2012 року випуску. Вартість автомобіля, вказана у декларації також значно занижена. Вказана ціна – 417 200 грн., однак на спеціалізованому сайті вартість такого авто стартує від 600 тисяч.

Також у власності голови суду та його дружини є чимало нерухомості: квартира, три земельні ділянки і будинок. Готівкою Драч зберігає 5 тисяч доларів США. А ще минулого року суддя витратив 121 543 грн. на сонячні фотоелектричні модулі.