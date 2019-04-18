4% прихильників Порошенка готові голосувати за Зеленського

4% виборців, які у першому турі голосували за Петра Порошенка, в іншому турі планують голосувати за Володимира Зеленського. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним центром «Рейтинг».

Лише 85% виборців, які 31 березня проголосували за Порошенка, готові знову віддати свій голос за чинного президента. 10% виборців Порошенка ще не визначилися, за кого проголосують у іншому турі, а 4% планують проголосувати за Зеленського.

Натомість лише 1% громадян, які в першому турі підтримали Зеленського, готові проголосувати за Порошенка.

Зате 90% виборців Зеленського не змінили своєї думки, а ще 6% не знають, за кого проголосують у іншому турі. Більшість прихильників кандидатів, які не пройшли до другого туру, будуть голосувати за Володимира Зеленського.

Найбільше їх серед Юрія Бойка (80%) та Олександра Вілкула (78%). Найбільше прихильників Петра Порошенка серед забезпечених українців – 27%. Натомість Зеленського підтримують здебільшого бідні (58%) і малозабезпечені (53%) громадяни.

Дослідження «Рейтингу» показало, що серед тих, хто визначився і має намір голосувати, 72,7% підтримують Зеленського, а 27,3% – Порошенка. Нагадаємо, Володимир Зеленський найняв американських лобістів, щоб покращити свій імідж за кордоном.