Під Києвом вчитель почав травлю школярів з-за виборів

Під Києвом в одному з навчальних закладів міста Боярка стався неприємний інцидент. Вчитель почав проводити серед учнів політичну агітацію. Правоохоронці провели перевірку і залучили викладача до адміністративної відповідальності, склавши на нього два адмінпротоколи. Матеріали передадуть до суду.

Відомо, що на одному з українських телеканалів у програмі «Політичний буллінг» показали ролик, в якому вчитель з міста Боярка проводить політичну агітацію. Про це Інформатор дізнався з повідомлення ГУНП Київської області.

Виявилося, 57-річний вчитель порушив закон і під час уроку дозволив собі висловлювання щодо політичної ситуації в країні. Також він коментував проведення другого туру виборів.

Правоохоронці Києво-Святошинського відділу поліції провели перевірку і склали на викладача два адміністративні протоколи за статтею 173-4 (Буллінг (цькування) учасника освітнього процесу) і за статтею 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також матеріали спрямують до суду для прийняття рішення.