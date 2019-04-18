При нападі на автобус в Пакистані вбито 14 людей

В автобусі було близько 30 осіб, вони прямували в місто Гавадар. Хто стоїть за нападом на даний момент не ясно.

У Пакистані невідомі напали на автобус в провінції Белуджистан, в результаті не менше 14 людей були застрелені.

Відзначається, що озброєні люди зупинили автобус на шосе Макрана і зажадали від деяких пасажирів пред’явити документи, після цього вони відкрили стрілянину.

Тіла загиблих доставлені в лікарню міста Ормара. За фактом нападу почали розслідування.

Associated Press інформує, що в автобусі було близько 30 осіб, вони прямували в місто Гавадар. Хто стоїть за нападом на даний момент не ясно.

Раніше повідомлялося, що на ринку в Пакистані прогримів вибух: 16 загиблих. Вибух стався на одному з ринків в пакистанському місті Кветта. Причини поки невідомі.