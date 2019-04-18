Один з одіозних нардепів БПП вже домовляється з Коломойським – журналіст

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олександр Грановський веде перемовини з олігархом Ігорем Коломойським щодо свого майбутнього у разі перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook відомий журналіст Богдан Буткевич.

«Від скільки вже говорили, що чи не головна помилка Порошенка – це ті, що він в якості команди понабирали мутних рєшал. Які у вирішальний момент його перші ж і зливають й все саботують. Альо все одне мене шокує шкірного разу ницість та повний цинізм цих персонажів. Які, навіть не чекаючи ймовірної поразки ПП, вже біжать домовлятися з наступним господарем. Думаю, ви ж бачили матеріал «Схем», як в останні дні косяком до Ізраїлю потягнулися «ходоки» — домовлятися з Коломойським. Та всі ці кернеси, фукси і ко навіть не дивують – у феодальній системі завжди треба тримати ніс по вітру й не провтикати появу нового сюзерена», — пише він.

Водночас за словами Богдана Буткевича, в оточенні Петра Порошенка йому підтвердили інформацію про те, що в останні тижню до Ігоря Коломойського в Ізраїль «кілька разів літав ніхто інший як головний з чорним юрсхемам Петра Олексійовича – Олександр Грановський».

«Особливо мені смішно буде, якщо цей зашкварений персонаж вигулькне десь у владі і при президенті Зеленському. Моралі в цій історії нема й не може бути. Вісь тільки черговий раз скажу в пустку. Панове політики, допоки ви будете робити ставки на всіх цих грановських, портнових та довгих – ви кожного разу будете опинятися в ситуації зради», — написав журналіст.