«Реваншисти наступають!»: Порошенко терміново звернувся до українців

Петро Порошенко терміново звернувся до українців і попросив підтримки під час другого туру виборів 21 квітня.

Звернення транслювали на Facebook-сторінці.

«Я знаю, як багато у вас до мене претензій. Я знаю, як важко кожному з вас пробачити мені мої помилки і повірити мені ще раз. Це моя вина. Так, я не ідеальний. Але впевнений, що ми не маємо права перекреслити все досягнуте і відмовитися від європейського майбутнього «, — сказав глава держави.

Також Порошенко вибачився за помилки і попросив підтримки 21 квітня, «щоб завершити почате і не втратити вже зробленого».

«І прийму будь-яке ваше рішення, адже воля народу понад усе! Втім, коли ви прийдете на виборчі дільниці, не думайте про Зеленском. І про Порошенко теж не думайте. Думайте про Україну, як її зберегти. Так само, як в чотирнадцятому році ви зупинили Новоросію, тепер, прошу, не допустіть її перетворення в Малоросію. Слава Україні!, — сказав президент.



