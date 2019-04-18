Порошенку не подобається ідея «Газпрому» списати борг перед «Нафтогазом» в обмін на новий контракт по транзиту

Петро Порошенко розкритикував у своєму Telegram-каналі ідею компанії «Газпром» «розміняти» заборгованість перед «Нафтогазом» на підписання нового контракту з транзиту російського палива через українську територію. На думку президента України, такий розмін неприпустимий, і прийняти таке рішення може лише некомпетентна людина.

Петро Порошенко в досить жорсткій формі розкритикував одну з недавніх ініціатив «Газпрому». Російський монополіст пропонує зробити свого роду «розмін». Український «Нафтогаз» повинен відмовитися від фінансових претензій до «Газпрому», тоді як російська сторона погоджується на підписання нового контракту з транзиту палива через територію України.

На думку Порошенка, погоджуватися на пропозицію «Газпрому», відмовившись від 2,6 мільярда доларів, які «Нафтогаз» повинен отримати про російської компанії на підставі рішення Стокгольмського арбітражу, не можна. Зокрема, неприпустимо розмінювати ці кошти на нові транзитні контракти. Глава держави підкреслив, що прийняти таке рішення може лише некомпетентний, слабкий президент.