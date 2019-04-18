Українці заплатять двічі 150 млрд, якщо Коломойський поверне «Приватбанк», — Ар’єв

Народний депутат фракції БПП Володимир Ар’єв вважає, що українцям доведеться заплатити двічі 150 млрд гривень, якщо олігарх Ігор Коломойський поверне у власність «Приватбанк».

Про це народний депутат написав на сторінці у Facebook, коментуючи рішення Окружного адміністративного суду Києва, який задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку і Кабміну та визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

«Якщо Приватбанк буде повернутий Коломойському, то я повинен попередити громадян: ви заплатите двічі 150 млрд гривень олігарху», — зазначив політик.

«Перша половина — гроші вкладників, які Коломойський викрав, з-за чого і була націоналізація, у тому числі на вимогу МВФ. Друга половина — він може забрати банк з влитыми туди державою грішми для закриття дірки, щоб він не впав. І це ще кандидат Коломойського не став президентом. Пограбування країни і громадян на 11 млрд. доларів — це перевищує всі можливі корупційно-злодійські угоди, відомі в Східній Європі, без РФ! Корупція, говорите?» — обурився Ар’єв.

Він додав, що «коли нас пошле куди подалі МВФ з такими історіями, то потім всі зрозуміють, що наробили з новим курсом долара, який важко спрогнозувати».

«Але буде пізно. Зараз ще не пізно. До 21 квітня», — написав політик.