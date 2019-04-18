Стало відомо, кому штаби Зеленського і Порошенка хочуть запропонувати провести дебати на «Олімпійському»

За день до дебатів на стадіоні «Олімпійський» у Києві штаби кандидатів Петра Порошенка і Володимира Зеленського ще не визначилися з кандидатурами провідних, вони розглядають кілька варіантів.

Так, один з варіантів — запросити модеруватиме захід провідних дебатів на Громадському телебаченні — Мирослава Барчук і Павла Казаріна. Повідомляється, що також розглядаються кандидатури з провідних комерційних каналів.

У цьому випадку це будуть двоє осіб, яких пропонує кожен штаб. В даний час розглядають участь провідною ICTV Олени Фроляк і провідного телеканалу Україна Олега Панюти. Однак самі вони кажуть, що ніяких пропозицій не отримували.