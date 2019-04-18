Петро Порошенко визнав неефективність своєї політики й попросив дати йому ще один шанс. ВІДЕО

Чинний Президент України Петро Порошенко опублікував у своєму акаунті Facebook чергове відеозвернення, повідомляє Zrada.today.

Під час своєї промови гарант акцентував увагу на тому, що народу України важко вибачити його за неефективність прийнятих рішень. При цьому, головнокомандувач заявив, що сам не задоволений ефективністю своєю політикою.

«Особливо, болить за те, що не вдалося припинити війну на Донбасі», – розповідає Петро Олексійович.

Сам Президент переклав всю відповідальність за продовження війни на Російську Федерацію (країну агресора). Порошенко також визнав свою провину в тому, що боротьба з корупцією в Україні знаходиться на дуже низькому рівні. Але при цьому запевнив, що ніхто не може уникнути помилок. В тому числі й він сам.