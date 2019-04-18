ZRADA. Польский политик раскрыл план правительства Венгрии по разделу Украины

Славомир Нитрас раскрыл шокирующее предложение от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предлагал “последовать примеру России”. Как сообщает “Диалог.UA“, Орбан обращался к правительству Польши с предложением захватить украинские территории во время кризиса внутри Украины.

По словам того же Нитраса, венгры давно вынашивают план по изменению послевоенного порядка, в том числе и в территориальном плане. Также депутат польского сейма добавил, что венгры следуют примеру Владимира Путина и хотят пересмотреть границы Европы, в том числе и украинские.

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Славомир Нитрас уверен, что у венгров сформировался “исторический комплекс” после потери значительной части территории, что делает Венгрию “очень непредсказуемой и опасной” страной. Нитрас заявил, что безопасность и мир в Европе гораздо важнее территориальных предпочтений отдельных стран. Также депутат польского сейма неоднозначно высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, подчеркнув, что он образованный человек со знанием множества языков и умеет отстаивать свои интересы среди политических элит.

По мнению Нитраса, это делает премьера Венгрии очень опасным игроком на международном ринге.

Фото: geopolitica.ru