СРСР — країна побутового пияцтва

Так, друзі — сьогодні буде великий і цікавий пост про радянських алкоголіків і про те, як в цілому пили в СРСР. Якщо ви не в курсі — у часи “благословенного застою” (як називають брежнєвські часи фанати СРСР) люди дуже багато пили, але зараз про це якось не прийнято згадувати — по телевізору більше розповідають всякі казки про “жахи дев’яностих”. І люди охоче вірять у ці вигадки — так як або забули, або взагалі не знали справжніх цифр споживання алкоголю при Брежнєві.

Як би не сперечалися з цим фанати совка, але СРСР періоду сімдесятих-вісімдесятих голів був самою справжньою країною побутових алкашів — саме в ці роки споживання алкоголю серед звичайних громадян сягнула максимальних цифр, і про це я вам докладно і наочно розповім в сьогоднішньому пості. Про “сухий закон” Горбачова теж поговоримо — з допомогою нього кілька спробували виправити ситуацію з побутовим радянським алкоголізмом, але зробили тільки гірше.

Отже, в сьогоднішньому пості — цифри і факти про те, як у СРСР пили за Брежнєва, а також про те, що сталося при Горбачові. Заходьте під кат, там цікаво. Ну і додаватися в друзі не забувайте)

Як СРСР спився при Брежнєві.

Тим, хто вважає “високорозвинений брежнєвський СРСР” країною культурних і малопитущих людей, я запропоную звернутися до статистики. Згідно з її даними, в 1960-ті роки пересічний громадянин в СРСР споживала в середньому 4,6 літра алкоголю на рік, до початку “застійних” 1970-х ця цифра виросла відразу до 8,44 літра (тобто, майже в 2 рази), а до початку 1980-х цей показник сягнув аж 10,6 літрів чистого алкоголю — це сухі цифри радянської статистики, що добре показують, як саме зростало споживання алкоголю в Союзі.

А тепер давайте переведемо це конкретні напої. У півлітровій пляшці горілки міститься 200 грамів чистого алкоголю, а це значить, що середньостатистична радянська людина в 1981 році випивав 53 пляшки горілки на рік. Якщо ж переводити на вино — то це буде 118 пляшок сухого вина. Не знаю, як вас, а мене ці цифри шокують. І добре б пили тільки вино — пили, в основному, міцний алкоголь, а також всяку крепленую погань типу “Солнцедара”, від якої ніс ставав малинового кольору, а обличчя переливалося червоно-синьо-зеленими відтінками.

Також потрібно врахувати той факт, що статистика вважає “середню температуру по лікарні” — адже в СРСР були і абсолютно непитущі люди, і ті, хто споживає досить помірковано (скажімо, до 10 пляшок горілки на рік). Але тоді виходить, що й так досить високі цифри споживання (фактично, пляшка горілки на тиждень) потрібно ще множити для того, щоб отримати справжню картину споживання алкоголю.

Плюс до всього, сюди ж потрібно приплюсувати споживання самогону та всяких домашніх “наливок” з саморобного спирту, а також споживання всяких “нецільових рідин”, начебто одеколону, політури та стекломоя — які взагалі ніхто ніколи не зважав. Якою могла бути реальна картина? Складно сказати, так як такими підрахунками ніхто не займався, але думаю що серед питущого населення цифру в 53 пляшки в рік можна сміливо множити в 1,5-2 рази.

Про що нам говорить статистика брежнєвських років? Від алкогольних отруєнь в СРСР на початку 1980-х помирало 2% усіх померлих у країні чоловіків. Повторюю — не від наслідків багаторічного зловживання алкоголем (зразок інфарктів, панкреатитів, цирозів та інших “принад”), а саме від отруєння. Приблизно черверть всіх вбивств в країні (23,7%) відбувалася в стані алкогольного сп’яніння, приблизно таким же було і кількість самогубств у п’яному вигляді.

В абсолютному обчисленні, від причин так або інакше пов’язаних з алкоголем, в СРСР помирало 351 тисяча чоловіків і 135 тисч жінок щорічно, що в сумі становило 486 тисяч осіб. Це зіставно з населенням немаленького міста обласного значення.

Чому люди в СРСР пили?

Чому ж радянські люди так багато пили? Може бути, таким чином реалізовувався хитрий план Даллеса зі знищення СРСР, і вночі над кожним радянським слюсарем стояв десантник НАТО, який вливав того через воронку в рот горілку? Зрозуміло, немає. Причиною тотального пияцтва було саме радянська держава і сама радянська система.

Сучасна психіатрія розповідає, що спиватися починає той, у якого немає “внутрішнього стрижня” і прагнення розвиватися і чогось досягати в житті. Саме ці умови “максимально якісно” забезпечувалися в СРСР — внутрішній стрижень у особистості не міг виникнути в суспільстві, основою існування якого було беззаперечне підпорядкування начальству і ідеології (виробляється ще зі школи), а чогось досягти в житті” було теж складно — стелею розвитку радянської людини була посада інженера в КБ з зарплатою в 200 рублів, паскудне дачка (зовсім не така, як у великого мовознавця і фізика) і погана ж квартирка.

Простіше кажучи, рядовий радянський людина бухав просто від нудьги. Вище слюсаря-верстатника не стрибнеш, ніяке свою справу не почнеш, за кордон не поїдеш, більше 200 рублів на місяць не отримаєш. Ось і залишалося тільки, що їздити у вихідні на дачу та випивати з друзями.

Крім цього, в радянському суспільстві була вкрай висока толерантність до алкоголіків. “Офіційно” існували всякі антиалкогольні плакати, витверезники та кінофільми, в яких міліціонер всіляко лаяв пропойцу, але в реальності алкашів шкодували, з ними вовтузилися і намагалися не звільняти без особливих причин. На відміну від “проклятих дисидентів”, яких замикали в дурдомы і в’язниці, алкоголіки були плоть-від плоті свої в цій системі — вважалося, що “товариш трохи оступився, але він безумовно наш, пролетар”.

Що сталося при Горбачові?

Зверніть особливу увагу на те, що все це відбувалося в ті самі роки благословенного брежнєвського застою”, які так люблять нахвалювати фанати СРСР. Мовляв, ось тоді-то СРСР був ого-го! Нас боялися більше за всіх у світі, еге-гей! А потім прийшов “хрін з плямою на лобі” і все розвалив!

Давайте згадаємо, що сталося в ті роки. При Горбачові почалася політика перебудови і була проголошена гласність — це значить, що про багатьох проблемах радянського ладу стало прийнято відкрито говорити. У середині вісімдесятих нарешті відкрито було сказано, що СРСР — це країна побутового пияцтва, і потрібно з цим щось робити. 7 травня 1985 року було прийнято постанову ЦК КПРС “ПРО заходи з подолання пияцтва і алкоголізму”, більше відоме як “початок антиалкогольної компанії”.

Паралельно з цим, радянське держава пішла на безпрецедентні заходи — більш ніж в 2 рази підвищило ціну на горілку, в результаті чого її споживання сильно знизилася. Міра ця, до речі, була прийнята далеко не відразу і довго обговорювалася в урядових колах — тому що дохід від продажу горілки населенню становив чималу частину радянського бюджету (так, спаювала населення саме радянська держава, а не десантники НАТО за планом Даллеса).

А ще паралельно з цим радянське держава нарешті дозволив більш-менш безперешкодний виїзд за кордон, заняття своєю справою, Кооперативів тощо, що дозволило знайти себе багатьом з тих, хто за Брежнєва був змушений просто тихо спиватися у себе на заводі або в НДІ від безглуздя і безвиході.

Епілог.

Згідно статистиці, в останні роки існування СРСР споживання алкоголю на душу населення становило 3,9 літра замість 10,6 при Брежнєві. А ви можете і надалі вірити в те, що в 1970-ті роки СРСР був “великою державою з найбільш читаючим у світі народом“. Угу, найбільше етикетки від горілки “Пшенична” читали.

Напишіть в коментарях, що ви про все це думаєте, цікаво.