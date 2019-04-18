Україна потрапила в топ-6 найбільш нещасних економік світу

Список самих «нещасних економік світу (Misery Index) склало авторитетне агентство Bloomberg. У топ-10 рейтингу потрапила і Україна.

Вп’яте поспіль очолила список Венесуела. Уточнюється, що влада Венесуели вже кілька років не розкривають дані про темпи ростах споживчих цін та рівень безробіття в країні. Аналітики Bloomberg вважають, що в 2019 році інфляція перевищить 8 млн % проти приблизно 930 тисяч % у попередньому році.

Далі в списку «нещасних економік світу йдуть Аргентина (2-е місце), ПАР (3), Туреччина (4), Греція (5) і Україна (6). Як пише агентство, ці країни переживають важкі економічні потрясіння і демонструють «мізерний прогрес в справі приборкання зростання цін і повернення людей на роботу».

Самої ж «щасливою» економікою світу, де низька інфляція поєднується з настільки ж низьким рівнем безробіття, Bloomberg визнав Таїланд. Сінгапур в оновленому рейтингу опустився з чистого другого на третє місце, яке він ділить з Японією, поступаючись Швейцарії.

Зазначимо, минулого тижня в Кабміні знизили прогноз по ВВП на 2019 рік до 2,8% з 3%. При цьому за перші два місяці року економіка продемонструвала зростання на 1,2%.