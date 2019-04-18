Коломойський не зможе отримати компенсацію за Приватбанк — Рожкова

Екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський не отримає компенсацію за націоналізацію фінансової установи, оскільки не зможе довести в суді факт заподіяння йому збитків.

Про це заявила заступник глави НБУ Катерина Рожкова на прес-брифінгу.

«Згідно з чинним законодавством, питання відшкодування можливий лише в тому випадку, якщо позивачем в судовому порядку буде доведено факт заподіяння йому збитків», — сказав вона.

Насправді ситуація протилежна, заявила Рожкова.

«Враховуючи результати незалежного аудиту і фінансового розслідування, ми не бачимо підстав для такого відшкодування», — заявила представниця НБУ.

«Оскільки на момент визнання неплатоспроможним капітал банку був негативним, держава витратила 155,3 млрд грн на його докапіталізацію. Це кошти платників податків. Фактично, це збитки, заподіяні іншій стороні», — повідомила Рожкова.

НБУ та уряд продовжують роботу з повернення вкрадених коштів.

«Наше завдання — продовжувати працювати в судах всіх інстанцій, щоб компенсувати українцям завдані збитки. Збитки, які виникли в результаті шахрайських операцій по виведенню коштів із Приватбанку», — сказала Рожкова.