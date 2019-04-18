МВС: Пускати глядачів на дебати на «Олімпійському» почнуть з 16 годин

Допуск глядачів на дебати на НСК «Олімпійський», які відбудуться у п’ятницю, 19 квітня, розпочнеться з 16 годин. Про це повідомила прес-служба МВС за підсумками профільного наради.

«Запуск глядачів на НСК «Олімпійський» розпочнеться о 16:00. Будуть прийняті безальтернативні заходи безпеки, встановлені фільтраційні пункти, обмежено рух усіх видів транспорту», — йдеться в повідомленні.

Заступник голови МВС Сергій Яровий підкреслив, що підрозділи відомства переведені на посилений режим несення служби, на «Олімпійському» очікують до 60 тисяч глядачів. «Буде можливість екстреної санітарної евакуації як ззовні, так і зсередини стадіону», — наголошується в повідомленні.

Як відомо, дебати на НСК «Олімпійський» відбудуться ввечері 19 квітня. Втім, квитки на них в даний час придбати неможливо. Штаб Володимира Зеленського завершив реєстрацію на спеціально створеному сайті, а команда Петра Порошенка своїх шанувальників набирає шляхом реєстрації в Facebook.