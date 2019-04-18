«Володя, ти можеш втратити професію!»: Роговцева звернулася до Зеленському

Актриса театру і кіно Ада Роговцева заявила, що кандидат у Президенти, шоумен Володимир Зеленський ризикує втратити професію.



«Я б йому сказала: «Володя, ти професію можеш втратити. Ти розгубиш чарівність, гостроту реакції, відкритість, професійний нерв — просто втратиш це. А, по-друге, ти можеш туди не прорватися, тому що там люди не прощають незнання», — зазначила Роговцева.

На її думку, Зеленський дуже ризикує, йдучи в політику.