Повінь – зміна системи

Menu
Close

«Володя, ти можеш втратити професію!»: Роговцева звернулася до Зеленському

18.04.2019

Актриса театру і кіно Ада Роговцева заявила, що кандидат у Президенти, шоумен Володимир Зеленський ризикує втратити професію.
 
«Я б йому сказала: «Володя, ти професію можеш втратити. Ти розгубиш чарівність, гостроту реакції, відкритість, професійний нерв — просто втратиш це. А, по-друге, ти можеш туди не прорватися, тому що там люди не прощають незнання», — зазначила Роговцева.

На її думку, Зеленський дуже ризикує, йдучи в політику.

Читайте також:   Поліція зняла охорону з кандидатів у президенти за винятком Тимошенко і Зеленського, — Аваков
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *