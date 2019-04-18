Исследование: любовь спасёт от алкоголизма

Блокирование действия алкоголя на мозг и подавление тяги к нему можно достичь путем введения в организм окситоцина – “гормона любви”.

Международная группа ученых выяснила, что с помощью окситоцина можно контролировать желание выпить. В действии “гормона любви” они убедились во время эксперимента.

Авторы проекта взяли две группы крыс: одной с детства была привита тяга к алкоголю, тогда как другая росла в нормальных условиях. Животных из первой группы поместили в среду, где алкоголь был доступен, стоило лишь нажать лапкой на специальный рычаг.

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Поняв, как действует принцип, грызуны все чаще нажимали на рычаг, чтобы заполучить новую дозу спиртного – их алкоголизм прогрессировал.

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После этого в организм животных вводились малые и большие дозы окситоцина, через нос с помощью спрея. Эксперимент показал, что даже относительно небольшое количество “гормона любви” помогало подавить тягу к алкоголю.

В конце концов, ученые добились того, что крысы-алкоголики перестали испытывать потребность в алкоголе – они стали вести себя так же, как животные из непьющей группы.

Выводы: окситоцин влияет на центры мозга, которые ответственны за формирование зависимости.

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Источник: 24tv

Фото: ПНД №4