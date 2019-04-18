У Лондоні затримали сотні активістів

Правоохоронці намагаються взяти хвилю протестів під контроль.



У столиці Великобританії Лондоні число затриманих активістів, які протестують проти забруднення навколишнього середовища досягло 428 осіб.

Вранці 18 квітня активісти влаштували демонстрацію на мосту Воксхолл, перекривши проїжджу частину і розтягнувши майже по всій ширині мосту банер “Життя або смерть”. Але ця акція протесту виявилася недовгою, і рух по мосту незабаром відновилося.

Правоохоронці намагаються взяти хвилю протестів під контроль, зосередивши демонстрантів у районі Мармурової арки на північно-східному куті Гайд-парку і тим самим звільнити від їх присутності на центральні вулиці. Активісти продовжують блокувати чотири міські зони – Мармурова арка, Парламентська площа, перехрестя Оксфорд серкус на перетині найважливіших торгових вулиць Оксфорд-стріт і Ріджент-стріт, а також міст Ватерлоо.

Нагадаємо, активісти вимагають скоротити викиди вуглецю до нуля, оголосити кліматичне й екологічне надзвичайний стан і організувати збори громадян для розробки надзвичайного плану дій щодо зміни клімату та екологічної ситуації в цілому.