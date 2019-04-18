Трамп заборонив приймати трансгендерів у військово-морські сили

Заборона буде введена з 2020 року.



Військово-морська академія США більше не буде дозволяти трансгендерам відвідувати даний навчальний заклад у відповідності з новою політикою Пентагону, блокує більшість трансгендернов від служби в армії.

Наголошується, що раніше військово-морська академія приймала трансгендерних студентів, у тому числі тих, хто хотів зробити операцію по зміні статі під час навчання.

З 2020 року таким студентам буде заборонено відвідувати Військово-Морську Академію.

Нова політика Пентагону, яка вступила в силу в цьому місяці, не торкнеться тих, хто буде відвідувати військово-морську академію протягом 2019-2020 навчального року, повідомила прес-секретар Військово-Морської академії Джессіка Максвелл.

При адміністрації Обами трансгендери могли служити в армії і проводити операцію, але нова політика адміністрації Дональда Трампа забороняє тим, у кого діагностовано гендерна дисфорія, вступати в армію, якщо вони не були медично стабільні протягом 36 місяців, і ще не зробили операцію. Вони також повинні служити у відповідності зі своїм біологічним підлогою.