Експерт про ембарго на паливо: Це запрошення до переговорів у вельми ультимативній манері

Україна не постраждає від рішення про заборону експорту російської нафти і нафтопродуктів. Відповідну думку в коментарі висловив енергетичний експерт Валентин Землянський.

За його словами, заборону російського уряду не вплине на ринок дизельного палива в Україні, так як на сьогоднішній день є достатня кількість джерел для його експорту.

«Більше того, я не бачу принаймні на даний момент часу заборону реекспорту дизеля через Білорусь, того ж російського. Тому це швидше така більше політична акція залякування, ніж скажімо ті реальні проблеми, які можуть виникнути на ринку. І плюс давайте не забувати, що український ринок це один з пріоритетних для російських постачальників», — говорить експерт.

Коментуючи припущення про те, що подібним чином РФ дала сигнал кандидату в президенти Володимиру Зеленському експерт зазначив, що своїм рішенням російська сторона створила черговий важіль тиску на Україну, який може бути використаний на російсько-українських переговорах.

«Це ж просто ще так сказати як би один м’яч у кошик наших всіх цих протиріч, які є на сьогоднішній день. Тобто транзитні питання. Сюди додаються питання поставок дизеля. Я думаю, що це так сказати запрошення до переговорів у вельми ультимативній манері, звичайно», — додав він.

Раніше прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що поставки нафтопродуктів в Україну зможуть здійснюватися «за окремим дозволом».