Небоженко: Порошенко визнав свою поразку і вирішив, що головний в країні — Коломойський

Президент Петро Порошенко визнав свою поразку і тому намагається знайти загальне поле для взаємодії з олігархом Ігорем Коломойським через «ПриватБанк». Таку думку в коментарі висловив соціолог і політолог Віктор Небоженко.

«.. Єдиний хто може давати наказ, це все-таки президент. Швидше за все, це спроба домовитися. Я думаю, що це все-таки спроба Порошенко, він все-таки сильний парламентер, він визнав свою поразку, і він вирішив, що зараз самий головний в країні — це Коломойський. Ви думаєте, легко це було? І він робить крок вперед. Судді розуміють його з півслова. Тобто, швидше за все, це спроба Порошенко перед поразкою, так би мовити, знайти якесь загальне поле для взаємодії з Коломойським. А він знає, що у Коломойського є комплекс меншовартості, називається ПриватБанк», — сказав Небоженко, коментуючи скасування націоналізації Приватбанку.

На думку політолога, ніхто з них гарантії безпеки не дає.

«Не треба знати Коломойського, щоб вірити в якісь гарантії безпеки. Ніхто з них гарантії безпеки не дає. Є ж м’які способи зміни влади, а є більш жорсткі. Два олігархи хочуть зробити передачу влади більш м’якою такий. От і все. Тому що, розумієте, Зеленський не може зараз наказувати ніяким суддям. Це може тільки робити чинний президент. Значить, він іде на зустріч тільки колишньому хазяїну, а не до нас з вами громадянам України», – зазначив Небоженко.

Також експерт вважає, що тепер як би передбачається, що з Порошенком «будуть звертатися як з військовополоненим маршалом, а не як із звичайним українським порохоботом». «Це знімає ж якусь повністю морально політичну проблему з Зеленського. Він скаже «Це не я». І дійсно, це не він, а минулий президент дав таку команду. І судді це підтвердять на перших же легких допитах, – резюмує він.