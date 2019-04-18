Нищук зібрався відправити в Париж реставраторів, йому нагадали про катастрофічний стан храмів в Україні

Пожежа, що охопила Собор Паризької Богоматері в Парижі акцентував увагу небайдужих людей усього світу на необхідності збереження старовинних релігійних пам’яток.

Україна відразу після драматичних подій у Франції заявила про свою підтримку цієї країни. Міністр культури Євген Нищук на своїй сторінці у Facebook написав про готовність української держави «максимально швидко направити своїх найкращих фахівців і реставраторів для робіт з відновлення Собору».

При цьому в самій Україні досить архітектурних цінностей, яких не завадила б допомога держави. Сотні старовинних храмів знаходяться на межі руйнування. Ось лише деякі з них:

В Ізяславі Хмельницької області Фарний костел Іоанна Хрестителя, 1599 року будівництва.

У Підгайцях Тернопільської області Троїцький костел, збудований у 1634 році.

У Старокостянтинові Хмельницької області Руїни Домініканського костелу, 1613 року побудови.

У Кам’янець-Подільському Хмельницької області Костел св. Миколая і домініканський монастир.

У Язлівці Бучацького району Тернопільської області Костел Успіння Діви Марії 1590 року.

У Гвоздеце, Коломийського району, Івано-Франківської області Бернардинський монастир 1723-1735 років споруди.