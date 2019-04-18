Хто маріонетка Коломойського: У Порошенка відповіли на запитання команди Зеленського

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського до своєї реакції на рішення суду про незаконність націоналізації Приватбанку перевернула все з ніг на голову, а відповідь на питання «хто є маріонеткою Коломойського?» давно відомий. Про це заявив речник штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.

«Якщо штаб Зеленського задає питання: «Хто є маріонеткою Коломойського?», президент Порошенко очевидно відповів на це питання ще в ніч з 31 березня на 1 квітня», — сказав він.

З тих пір відповідної інформації ставало більше з кожним днем.

І якщо раніше про такі зв’язки було відомо особливо поінформованим, то сьогодні вони очевидні всьому суспільству. Та, власне кажучи, вже ніхто і не приховує», — додав він.

Медведєв зазначив, що судиться з державою авторитетний і впливовий член команди Зеленського.

«Можливо впливовішими самого Володимира Олександровича», — резюмував представник президента.