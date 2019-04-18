ПриватБанк: Рішення суду не вплине на роботу

ПриватБанк за будь-яких обставин продовжить стабільну роботу. Про це заявила глава прес-служби банку Інна Музичук в Facebook.

«Як відомо, сьогодні Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського прийняв рішення, яким встановив процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку з участю держави, порушує норми чинного законодавства. Головне — рішення суду першої інстанції набуло чинності і буде оскаржено. І в жодному разі не вплине на роботу банку», — заявила Музичук.

Як заявив голова наглядової ради банку Енгін Акчакоча, зараз налічується понад 1000 судових виробництв в Україні і світі, пов’язаних з Приватом.

«Ми послідовно і наполегливо відстоюємо наші позиції в судах. Більше двох років банк виступає проти колишніх акціонерів в українських і міжнародних судах, вимагаючи відшкодування збитків, сума яких досягає мільярдів доларів США. Масштаби битви дійсно епічні», — повідомив він.

За його словами, незалежно від того, хто переможе в цій президентській гонці, банк не зупиниться у своєму прагненні досягти справедливості. Також він заявив, що єдиний спосіб зміни власника банку — продаж його міжнародному інвестору з відмінною репутацією.

«Слід максимізувати ринкову вартість банку і вигідно продати його надійному інвестору до 2022 року», — зазначив Акчакоча.