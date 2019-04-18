Націоналізацію Приватбанку скасували: з’явилися скандальні дані про суддів

Всі троє суддів Окружного адміністративного суду, які визнали неправомірність націоналізації Приватбанку, були викриті в недоброчестности.

Це Ігор Качур, Володимир Келеберда і Віталій Амелехін, йдеться на сайті громадянського руху «Чесно».

У декларації за 2013 і 2014 роки Качур не вказав права на використання (проживання) в квартирі площею 69,3 кв. м, яке він має з 2002 року. У 2015 році він це право вже задекларував.

Володимир Келеберда, за даними журналістів проекту «Бігус. інфо», ймовірно, фіктивно розлучився зі своєю дружиною, щоб сховати майно від декларування.

«У сюжеті йдеться про те, що суддя подав документи на будівництво за містом, але в результаті власницею будинку стала дружина судді, з якою він напередодні розлучився. Але за словами консьєржів, суддя і його екс-дружина продовжують жити разом», – йдеться в матеріалі «Чесно».

Зазначається, що у разі спільного проживання суддя повинен декларувати свій заміський будинок.

Віталій Амелехін потрапив в список суддів, яким Окружний адміністративний суд Києва надав службове місце проживання. Він подав позов щодо обов’язків голови суду звернутися з вимогою виключити квартиру з числа службових і передати йому в постійне користування. Позов був задоволений.

«Таким чином суддя зробив неможливим передачу вищевказаної квартири іншим державним службовцям, які потребуватимуть житло після звільнення Амелехіна з посади судді, і фактично використав своє службове становище в особистих цілях», – заявили в громадському русі.

Додатково зазначається, що в 2013 році Келеберда забороняв ВО «Свобода» та іншим організаціям проводити мітинги біля Гостинного двору.

А Віталій Амелехін у складі колегії прийняв постанову, в якій узаконив рішення Кабміну про виключення Гостинного двору з переліку пам’яток архітектури, а землю передав під торгово-офісний центр.