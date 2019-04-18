Підстави для виплати компенсації екс-власникам ПриватБанку відсутні

Національний банк України (НБУ) не бачить підстав для виплати компенсації екс-власникам ПриватБанку, повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

“З огляду на результати фінансового аудиту, форензик-розслідування, перевірки НБУ, на сьогодні день ми не бачимо підстав для такого відшкодування”, – сказала вона під час прес-брифінгу в Києві в четвер.

Вона наголосила на тому, що на момент визнання ПриватБанку неплатоспроможним, його статутний капітал був негативний.

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“Оскільки на момент визнання ПриватБанку неплатоспроможним його капітал був негативний, держава витратила 155,3 млрд грн, щоб цей банк міг працювати далі. Тобто, це кошти платників податків, збитки, завдані іншій стороні”, – наголосила К.Рожкова.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва в четвер задовольнив у повному обсязі всі позовні вимоги І.Коломойського до Нацбанку України, Кабінету Міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема було визнано протиправним і скасовано договір про купівлю-продаж акцій ПриватБанку від 2016 року.

Наразі вимоги виплати компенсації в позовах відсутні.

Джерело – interfax