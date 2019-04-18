Коломойський оприлюднить домовленості про націоналізацію ПриватБанку в разі програшу Порошенка на виборах

Екс-власник Приватбанку Ігор Коломойський заявляє про наявність домовленостей, зафіксованих на папері та підтверджених листуванням в електронній пошті, які було укладено з представниками влади під час націоналізації ПриватБанку наприкінці 2016 року і має намір оприлюднити їх.

“Це були домовленості, де хтось спокійно йде, хтось не чіпає владу, хтось веде себе лояльно, а хтось не створює проблем у бізнесі”, – пояснив І.Коломойський в інтерв’ю програмі “Схеми”.

Екс-власник ПриватБанку пояснив, що якби це були лише бізнес-домовленості, а не політичні, то досить було б укласти їх в усній формі, оскільки є юрисдикції, в яких цього достатньо.

І.Коломойський зазначає, що має намір оприлюднити домовленості в разі зміни президента України, яким зараз є Петро Порошенко. “Ми тоді відкриємо і все покажемо, що було і як було. Кримінального, в принципі, ні з одного, ні з іншого боку не було, якби воно виконувалося”, – зазначив бізнесмен.

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Він вважає, що висновок таких кулуарних домовленостей є ненормальним. “Але ми в цій ситуації не встановлювали правила гри. Ми не були ініціаторами цієї практики”, – пояснив І.Коломойський.

Серед вимог у домовленостях про націоналізацію ПриватБанку він назвав лояльність належного йому телеканалу “1+1” до П.Порошенка.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України за пропозицією НБУ та колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом І.Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною. Нацбанк і Мінфін заявили, що подадуть апеляцію після офіційного оприлюднення рішення суду і впевнені у своїй правоті.

Згідно з даними НБУ, на 1 січня 2019 року Приватбанк за розміром загальних активів посідав перше місце (525,248 млрд грн) серед 77 банків, що діяли в країні.

Джерело – interfax