Київ заявив про загрозу колапсу через припинення постачання сировини з РФ

Паливний ринок України має загрозливу залежність від монопольних поставок нафтопродуктів з РФ.

Рішення уряду Росії про заборону експорту в Україну нафти і нафтопродуктів може негативно вплинути на економіку країни. Про це сообщаетпресс-служба компанії Укртатнафта в четвер, 18 квітня.

“Раніше ПАТ Укртатнафта неодноразово звертало увагу державних структур і громадськості на загрозливу залежність паливного ринку України від монопольних поставок нафтопродуктів з РФ. Тепер, коли припинення таких поставок стає реальністю, це дійсно може призвести до колапсу не тільки на паливному ринку, але і в українській економіці і підірвати національну безпеку країни”, – йдеться в повідомленні.

Компанія планує стабілізувати ситуацію на українському ринку шляхом збільшення переробки нафти з Каспійського регіону.

В Укртатнафті також запропонували держорганам негайно усунути податкові та інші преференції, які поширюються на постачання нафтопродуктів з Росії.

У повідомленні підкреслюється, що допомога українським нафтопереробним підприємствам у нарощуванні власного виробництва забезпечить потреби економіки в паливі та диверсифікації поставок нафтопродуктів.

Раніше в четвер стало відомо, що Росія вводить заборону на постачання в Україну нафти і нафтопродуктів. В уряді РФ повідомили, що це відповідні торговельні заходи після розширення ембарго Кабміном України.