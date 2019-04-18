Японія надасть НСТУ більше двох мільйонів доларів

Україна та Японія уклали міжурядову угоду про надання гранту на закупівлю для Національної суспільної телерадіокомпанії України обладнання на суму понад 2 млн доларів США.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

“18 квітня 2019 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін та посол Японії в Україні Такаші Кураі провели урочисту церемонію обміну дипломатичними нотами, які складають угоду між урядом України та урядом Японії про надання гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (НСТУ), а також підписали узгоджений протокол щодо процедурних деталей та протокол обговорення щодо протидії корупції, які складають частину зазначеної угоди”, – йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, документами передбачається виділення урядом Японії гранту в розмірі 230 млн японських єн (понад 2 млн доларів США) на придбання телевізійного обладнання для НСТУ у межах проекту підтримки становлення незалежного суспільного мовника.