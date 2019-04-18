У Донецькій області жінка знайшла біля автотраси двох маленьких дітей

52-річна мешканка окупованій Макіївки виявила двох заблукалих дітей на автодорозі між сел. Ханженково та Кірова.

Про це повідомили в прес-службі МВС ДНР”. “На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили двох дівчаток віком близько 3 і 4 років.

В ході проведення оперативно–розшукових заходів була встановлена мати загубилися сестричок – мешканка сел. Кірова Радянського району Макіївки”, – повідомили в прес-службі”.

“Правоохоронці” завітали місце проживання дітей і знайшли їх мати в стані сильного алкогольного сп’яніння. На дивані в кімнаті лежав новонароджений дитина з утрудненим диханням.

Діти були направлені на медичне обстеження.