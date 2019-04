Схеми «Крючкова»: Журналісти відшукали активи Суркісів і попросили НАБУ їх заарештувати

Видання відкидає, що серед головних активів бізнесменів «Запоріжобленерго», «Львівобленерго» і «Прикарпаттяобленерго». Однак, це не все майно і капітал олігархів.

Приміром, у власності братів є автомобілі, будинки, земельні ділянки, квартири і сотні компаній. Так, Суркісам належать 6 автомобілів:

Також в їх володінні, щонайменше, 12 земельних ділянок, з яких 7 в Києві, і ще 5 – у Київській області.

При цьому, самий дешевий земельну ділянку в Києві можна купити за 10 тис. дол., середній – за 120 тис. дол., найдорожчий – близько 300 тис. дол. Якщо 7 столичних ділянок Суркісів помножити в середньому на 120 тис. дол, то отримаємо суму 840 тис. дол., що еквівалентно 21 млн 950 тис. грн.

До цього багатства слід додати ще один будинок на Кіпрі і особистий літак, вартістю мінімум 2,1 млн грн.

Разом, тільки офіційно зареєстроване на Сурксив майно тягне щонайменше на 57 млн 134 тис. грн.

Структура неподпольной бізнес-імперії братів налічує сотні компаній. Ті з них, що нам вдалося відшукати у відкритих реєстрах, ми оцінили за розміром статутного капіталу (що не зовсім вірно, тому що реальні вартості цих компаній на ринку набагато вище). Але навіть такий, дуже скромний підрахунок, дозволив нам констатувати, що компанії Суркісів (де вони з’являються в якості засновника або співзасновників)можуть бути оцінені мінімум майже у 800 млн. грн.

— ТОВ Футбольний клуб «Динамо» Київ – статутний капітал 261 млн 590 тис. грн

— ТОВ Український промислово-фінансовий концерн «Славутич» – статутний капітал 10 млн грн

— ТОВ «Динамо-Атлантик» статутний капітал 34 тис. 375 грн

— ТОВ «Запоріжжяобленерго» – статутний капітал 44 млн 840 тис. грн

— ПРАТ «Кіровоградобленерго» – статутний капітал 29 млн 844 тис. грн

— ПРАТ «Львівобленерго» – статутний капітал 48 млн 493 тис. грн

— ПАТ «Полтаваобленерго» – співзасновник Bikontia Enterprises Limited (Кіпр), бенефіціар – Коломойський – статутний капітал 55 млн 240 тис. грн

— ПРАТ «Прикарпаттяобленерго» – співзасновник Р. Суркіс – статутний капітал 25 млн 908 тис. грн

— ПАТ «Сумиобленерго» – статутний капітал 44 млн 281 тис. грн

— ВАТ «Тернопільобленерго» – статутний капітал 15 млн 272 тис. грн

— ПРАТ «Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго»

— ПАТ «Чернігівобленерго» – статутний капітал 29 млн 829 тис. грн

— ПАТ «Акцент-банк»: бенефіціари: брати Ігор і Григорій Суркіси, Світлана Суркіс, Марина Суркіс – статутний капітал 232 млн 191 тис. грн

— ТОВ «КУА «Мтир Ессет менеджмент»

— ЗАТ ” Видавництво «Київські відомості» – статутний капітал 900 тис. грн

Більш того, Суркісам також належать майже 130 підприємств і офшорних фірм. Серед них наступне: АТЗТ «Компанія «CONCORDIA MEDIKAL» – співзасновники: брати Суркіси, Ст. Медведчук, Б. Губський, екс-співзасновник – В. Згурський, ЗАТ «Інвестиційний фонд «Джерело», ЗАТ «Інвестиційний фонд «Надія» (раніше «ОМЕТА-ІНВЕСТ»), ТОВ «Інвестпроект», ТОВ «Спорт Інвест Юей», ТОВ «Телерадіокомпанія «ТВ-СЕРРУС», ТОВ «Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України, ТОВ «ПКП «Динамо», ТОВ «Динамо Вітесс», ТОВ «Одеський гофрокомбинат», Харківський орендний завод Спортінвентар, ПРАТ “Телекомпанія ” ТЕТ”, Українська аграрна біржа, Філія «Олімп» НСК “Олімпійський”, РБФ «Чорнобиль» р. Феодосія, ТОВ «Київ спорт-експрес», Кримська республіканська організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Також офшорні компанії: LANDA PARTICIPATION CORPORATION (Британські Віргінські острови, р. Роад-Таун), JESTLIC VENTURES LIMITED (Британські Віргінські острови, р. Роад-Таун), CAPE TRADE HOLDING LIMITED (Британські Віргінські острови, р. Роад-Таун), HAMBAY TRADING CORPORATION (Британські Віргінські острови, р. Роад-Таун), BERLY MANAGEMENT CORPORATION (Британські Віргінські острови, р. Роад-Таун), BREDGAT HOLDINGS LIMITED, « ” SHONEST INVESTMENTS LIMITED» (Tortola), «Ньюпорт Менеджмент ЛТД» (Tortola), «Джестлик Венчерс ЛТД» (Британські Віргінські острови), Miosaria Commercial Limited (Кіпр, р. Лімасол), Zocatini Enterprises Limited (Кіпр, р. Лімасол), Margaroza Commercial Limited (Кіпр, р. Лімасол), «Берлі Менеджмент Корп.» (Tortola), «Lykens Менеджмент Інк» (Tortola), «SUNIFLON HOLDING LIMITED» (Tortola), Kerelio Commercial Limited (Кіпр, р. Лімасол) – контролює Р. Суркіс, Lex Perfecta Limited (Кіпр, р. Лімасол) – контролює Р. Суркіс, «Інтернешнл Фуд Компані Лімітед» (Сполучене Королівство), «Алтусиана Комерш ЛТД» (Кіпр, р. Лімасол), «Ланда Партисипейшн Корп» (Tortola), «GROUP 4 SECURITAS» (INTERNATIONAL) (р. Амстердам), JERSONET GROUP INC, Almanzar Holdings Limited (Кіпр, р. Нікосія), «KIRELMA ENTERRPRICES» (р. Лімасол), «Урбарос Інвест енд» Трейдн Інк. (Tortola), «Фелианес Ентерпрайзес ЛТД» (Кіпр, р. Лімасол), «Каладрин консалтинг ЛТД» (р. Лімасол), ATLANTIC J&S CO США, р. Нью-Йорк, FULLWAY CONSULTANTS LIMITED ” (Сполучене Королівство, р. Лондон), UBAROS INVEST AND TRADE INC (Британські Віргінські острови, р. Роад-Таун), «LARDONET INC» (Tortola), WADLESS HOLDINGS LIMITED (Кіпр, р. Нікосія), TILLMAN EQUTTIES CORP., HARTLIPOOL FINANCE CORP, Grayham Investments Limited, «DASTIME GROUP LTD» (Tortola), «OTRENIA INVESTMENTS LTD» (р. Лімасол), «NORESIA CONTRUCTION LTD» (р. Лімасол), VINSENTIO HOLDINGS LTD (р. Лімасол), LISTONO MANAGEMENT LTD (р. Лімасол), MERCENO HOLDINGS LTD (р. Лімасол), UA Enegry Distribution Holding Limited (Кіпр, р. Лімасол), «Силмаст Холдінгз ЛТД» (Сполучене Королівство), «Фистоуки Інвестменс ЛТД» (Британські Віргінські острови, р. Роад-Таун), «Пелагон Трейдінг ЛТД» (Британські Віргінські острови, р. Роад-Таун), «Бенок Інвест енд Трейд Інк.» (о. Тортола), «Бервин Ентерпрайзес Корп» (Британські Віргінські острови, р. Роад-Таун), «Нолкис Менеджмент Лімітед» (Британські Віргінські острови), «Маерен Ентерпрайзис Лімітед» (Британські Віргінські острови), PUNCHEL INVESTMENTS LIMITED, BELFORD SERVICES LIMITED, COMERCO COMMERCIAL LIMITED (Британські Віргінські острови, р. Роад-Таун), COGNIMAX VENTURES LIMITED (Британські Віргінські острови, р. Роад-Таун), CASTORIAN COMMERCIAL LIMITED (Британські Віргінські острови, р. Роад-Таун), LAOMAX HOLDINGS LIMITED (Британські Віргінські острови, р. Роад-Таун).

Оцінити їх вартість досить таки складно, але масштаб ми вам точно продемонстрували.

Таким чином, без урахування офшорного бізнесу і десятків юридичних компаній, можна констатувати, що тільки мала частина майна Суркісів коштує щонайменше близько 900 млн. грн!

У разі арешту хоча б цих активів олігархів, які нам вдалося точно ідентифікувати, детективи НАБУ зможуть компенсувати 2/3 збитків, завданих державі корупційною схемою в енергетиці, яку Суркіси здійснювали через підконтрольну собі компанію «Енергомережу» на чолі з нині заарештованим Дмитром Крючковим.

Тепер, детективам НАБУ відшукати майно Суркісів буде трохи легше, і ми дуже сподіваємося на те, що допомогли слідству своєю посильною роботою.