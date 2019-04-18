Навіть якщо Порошенко «переговорити» Зеленського на дебатах, це йому не дуже допоможе, – соціолог

Набагато більше виборців считают, що на дебатах не щирим буде Петро Порошенко, тому навіть якщо він «переговорити» Володимира Зеленського, це додасть йому невеликої підтримки.

Про це в ефірі програми «Нині вже» на Громадському заявивши заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

Він нагадав, що, згідно з опитуванням КМІС, у щирість Зеленського на дебатах вірять понад 50% виборів, а у щирість Порошенка — 19,3%.

«Тобто є вже певна установка заздалегідь до оцінки двох кандидатів. І мабуть у Порошенка є такий імідж, що він дуже гарно говорити, але водночас громадська думка схиляється до того, що він схильний до демагогії. І тому навіть якщо він переговорити Зеленського на дебатах, то це, я думаю, йому не дуже додасть балів у передвиборчій гонці», — сказав Міщенко.

Зі своїм колегою погодився заступник директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів. На його думку, більшість українців хочуть проведення дебатів між кандидатами, в першу чергу, заради видовища.

«В основному люди вже визначилися зі своїм вибором, хоча є частина, яка сумнівається. Альо подивитися на певний спаринг-турнір між Порошенком та Зеленським кожен хоче, тим більше зараз це велика медійна подія», — сказав соціолог. Раніше стало відомо, що Порошенко відхрестився від проблеми корупції в країні.