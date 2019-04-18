Гордон вирішив кого підтримає в другому турі виборів

Знаменитий український журналіст Дмитро Гордон записав відеозвернення, в якому обговорив позитивні і негативні сторони двох кандидатів у президенти України, а також повідомив кого він підтримає в день голосування. Про це в четвер, 18 квітня, повідомляє видання «Бізнес.медіа» з посиланням на офіційний YouTube-канал журналіста.

«Я хочу закликати всіх хто мене почує. Всіх хто мене побачить. Обов’язково прийти 21 квітня на виборчі дільниці і обов’язково проголосувати. Я закликаю всіх не голосувати за відмираючу натуру Петра Олексійовича Порошенка. Безславно йде натуру. Я закликаю вас проголосувати за Володимира Олександровича Зеленського і тим самим дати Україні шанс. Якщо Володимир Зеленський не впорається з викликами які стануть перед ним, виходячи з давніх традицій української демократії ми його переоберемо. Але необхідно дати шанс йому, Володимиру Зеленському. І допомогти йому, а значить і всім нам цим шансом скористатися.», заявив Дмитро Гордон.



В коментарях передплатники одностайні в своїй думці, але велика кількість підтримало його заклик.

«Якщо Він так ратує за Україну чому ж він не погодився (з ваших слів) пропозиції Ст. Зеленського очолити службу СБУ ….він же в цьому профі і спец. Чому ж не хоче займатися своєю справою на благо батьківщини….походу теж просто владні амбіції задовільняє.», — запитали у коментарях під відео.

«Ні, обрання Порошенка, не було благом, а Смешко, на жаль, після відмови Зеленському, для мене теж не авторитет. Юлія Тимошенко теж показала себе не з кращого боку. Коротше-стара гвардія — геть», — зазначили під відео.