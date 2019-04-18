У Таджикистані придумали незвичайний спосіб зберегти зір громадян

Влада вирішила підняти ціни.



З 18 квітня в Таджикистані починають діяти нові тарифи на стільниковий зв’язок та мобільний інтернет – майже вдвічі вищий від тих, які діяли раніше. У Службі зв’язку Таджикистану сподіваються, що підвищення цін на інтернет піде на користь користувачам .

“З підвищенням цін на інтернет люди будуть грамотно користуватися. Менше грати і псувати свій зір, будуть берегти своє здоров’я”, – заявив заступник голови Служби зв’язку країни Илхом Атоєв.

Атоєв також сподівається, що люди почнуть спілкуватися один з одним” і “читати книги”.

“Зверніть увагу на молодь – голови опущені, завжди сидять в інтернеті. Вони нічого не розуміють, вони заходять у віртуальний світ і назад не повертаються. Люди почнуть спілкуватися один з одним, читати книги”, – сказав він.

Нові тарифи становитимуть 63 сомоні ($6,7) замість 30-35 сомоні за 1 гігабайт .

У антимонопольній службі країни назвали рішення про підвищення тарифів правильним.

У минулому році влада Таджикистану заборонили продаж смартфонів без сертифіката від державної Служби зв’язку, а вартість сім-карт збільшилася до 250 сомоні. На початку цього року вступили в силу нові правила для оформлення сім-карт – на біометричні паспорти з дактилоскопічними даними громадян. У Службі зв’язку пояснили це заходами «по запобіганню тероризму в екстремізму».

Служба зв’язку при уряді Таджикистану керує Біг Сабур, близький родич президента країни Емомалі Рахмона. Син Сабуру одружений з однією з дочок президента.