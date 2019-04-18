У Польщі прокоментували створення військової бази США

Трамп схиляється до візиту в Польщу.



Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підтверджує, що рішення про постійній базі американських військ над Віслою наближається.

“Ми дійсно дуже близькі до досягнення нашої спільної мети. Це буде наш спільний успіх. Успіх для Польщі, так як ми будемо зміцнювати наші оборонні можливості, але і успіх для Сполучених Штатів, так як сфера вільного світу зміцнюється в польсько-американських відносинах та у відносинах в рамках Північноатлантичного альянсу”, – заявив Блащак.

Крім того, президент США Дональд Трамп схиляється до візиту в Польщу 1 вересня, щоб оголосити про зміцнення американських сил.