Зеленський відмовився від дебатів на «Суспільном»

Кандидат в президенти Володимир Зеленський не буде брати участь у теледебатах на «Суспільному». Про це після засідання ЦВК повідомив уповноважений представник кандидата Володимира Зеленського Сергій Кальченко.

«Кандидат Володимир Зеленський не планує брати участь у теледебатах на Суспільном», — повідомив Кальченко.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія прийняла рішення про перенесення теледебатів на «Суспільному» з 20:00 до 21:00. За рішення проголосували 15 членів комісії.

До цього кандидати домовилися про проведення перевиборний заходу на НСК «Олімпійський» з 19:00 і орієнтовно до 20:00. На «Суспільному» дебати були заплановані на 20:00. Однак у штабах відзначали, що кандидати не встигнуть до початку дебатів на «Суспільному», у зв’язку з чим у ЦВК звернулися з проханням перенести початок дебатів з 20:00 до 21:00 і провести їх протягом 60 хвилин.

Нагадаємо, завтра в 19:00 заплановані дебати на НСК «Олімпійський». У них обіцяють прийняти участь обидва кандидати, які пройшли у другий тур, — Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Запуск глядачів розпочнеться о 16:00. Поліція очікує до 60 тис. глядачів.