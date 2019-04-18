Справа Гандзюк: підозрюваному Павловському пом’якшили статтю

Суд переніс розгляд запобіжного заходу для Ігоря Павловського, підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Таке рішення суддя прийняла після того, як адвокати Павловського заявили, що він у лікарні. У зв’язку з цим підозрюваного не доставили на засідання.

Прокурор ГПУ Дмитро Боян повідомив, що Павловському змінили підозра: замість «організації вбивства» його дії перекваліфіковано на 396 ККУ «приховування злочину».

Адвокат Максим Болдін заявив,що його підзахисному потрібна операція, інакше він може стати інвалідом першої групи. Тому захист клопотатиме про звільнення Павловського з-під варти.

Засідання перенесли вдруге. Вчора Павловського теж не змогли доставити в суд, крім того, на засідання не з’явився прокурор.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив концентрованої сірчаної кислотою Катерину Гандзюк.