Янукович дарував Манафорту банку чорної ікри за $40 тисяч — звіт Мюллера

Екс-керівник кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт розповів слідству, що після виборів у 2010 році Віктор Янукович подарував йому величезну банку чорної ікри вартістю до 40 тисяч доларів США.

Про це йдеться в опублікованому в четвер, 18 квітня, повному відредагованому тексті звіту спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«28 липня 2016 року (російський розвідник Костянтин — ред.)Килимник вилетів з Києва до Москви. На наступний день він написав Манафорту запит про зустріч… В електронному листі під назвою «Чорна ікра» говорилося: «Я сьогодні зустрічався з тим хлопцем, який дав вам кілька років тому величезну банку чорної ікри. Ми обговорювали його історію близько 5 годин, і у мене є для вас кілька важливих повідомлень від нього», — йдеться у звіті.

Під «важливими повідомленнями», ймовірно, мова йшла про «мирний план», який передбачав створення автономної республіки в окупованому Донбасі на чолі з Януковичем для збереження російського контролю над цією територією.

«Манафорт ідентифікував (під час допиту — ред.) «хлопця, який подарував кілька років тому величезну банку чорної ікри» як Януковича. Він пояснив, що в 2010-му році вони з Януковичем снідали і святкували вибори… Янукович подарував Манафорту велику банку чорної ікри, вартістю приблизно 30 чи 40 тисяч доларів», — йдеться у звіті.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 18 квітня, Міністерство юстиції США виставило у відкритому доступі всі матеріали розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори в США.

Президент США Дональд Трамп у цьому зв’язку розмістив у своєму Twitter стилізоване під відомий серіал «Гра престолів» зображення з написом: «Змови немає. Втручання (у розслідування — ред.) немає. Для ненависників і радикальних лівих демократів — гра закінчена».

Між тим, демократи в Конгресі США вимагають слухань з спецпрокурором Робертом Мюллером по російському справі. Зокрема, з такою заявою виступили спікер Палати представників Ненсі Пелосі і лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер. Голова Юридичного комітету нижньої палати Конгресу США Джеррі Надлер у зв’язку з цим повідомив, що вже викликав Мюллера на слухання в комітет.

У той же час, генпрокурор США Вільям Бар заявив, що не заперечує проти виступу Роберта Мюллера в Конгресі США.