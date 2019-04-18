Зеленський заявив, що якщо не впорається з президентством, то просто піде через імпічмент

Сьогодні, вісімнадцятого квітня поточного року в студії телеканалу «1+1» під час ефіру програми «Право на владу» кандидат у президенти України Володимир Зеленський дав відповіді на деякі питання, що цікавлять українців питання.

Він заявив: «кожен з нас зобов’язаний зробити все, що може. З того комфорту вийти, де я перебуваю, піти з бізнесу – велика праця. Я вельми вдячний кожному українцю, адже я знайшов популярність і став заможним, саме завдяки нашій країні.

Президентство і зміна системи в країні є метою для мене. Я наведу розумних людей. Але якщо не впораюся, то просто піду». Також він додав, що саме тому він першим ділом пропонує прийняти закон про імпічмент.