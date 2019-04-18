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Порошенко вимагає відкрити справи проти скасували націоналізацію Приватбанку суддів

18.04.2019

Чинний президент Петро Порошенко попросив Генпрокуратуру та СБУ вивчити варіант притягнення до кримінальної відповідальності суддів Окружного адміністративного суду Києва, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку.

«Звертаюся з проханням до Служби безпеки України, до вас, Юрій Віталійович (генпрокурор Ю. Луценко – Прим.ред), після завершення всіх необхідних судових процедур, можливості порушення кримінальної справи за неправосудне рішення, яке було зроблено суддями, які винесли ці позиції, не втручаючись в аналіз рішення по суті», — сказав Порошенко на засіданні РНБО у четвер увечері в Києві.

Як повідомлялося, уряд України за пропозицією НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, 18 грудня 2016 року прийняв рішення про націоналізацію цього найбільшого на українському ринку фінустанови.

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав незаконною націоналізацію банку. Нацбанк і Мінфін заявили, що подадуть апеляцію після офіційного оприлюднення рішення суду і впевнені у своїй правоті.

Згідно з інформацією Нацбанку, на 1 січня 2019 року Приватбанк за розміром загальних активів займав 1-е місце (525,248 млрд грн) серед 77 діючих у країні банків.

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