Коломойський збирається оприлюднити свої домовленості з чинною владою в разі програшу Порошенка на виборах

Екс-власник “Приватбанку” Ігор Коломойський заявляє про наявність домовленостей, зафіксованих на папері і підтверджених листуванням електронною поштою, які були укладені з представниками влади під час націоналізації Приватбанку в кінці 2016 року.

«Це були домовленості, де хтось спокійно йде, хтось не чіпає владу, хтось веде себе лояльно, а хтось не створює проблем в бізнесі», — пояснив Коломойський в інтерв’ю програмі «Схеми».

Екс-власник Приватбанку пояснив, що якщо б це були тільки бізнес-домовленості, а не політичні, то достатньо було б укласти їх в усній формі, так як існують юрисдикції, в яких цього достатньо.

Коломойський заявив, що має намір оприлюднити домовленості у разі зміни президента України, яким зараз є Петро Порошенко. «Ми тоді відкриємо і все покажемо, що було і як було. Кримінального, в принципі, ні з одного, ні з іншого боку не було, якщо б воно виконувалося», — зазначив бізнесмен.

Він вважає, що укладення таких кулуарних домовленостей є ненормальним. «Але ми в цій ситуації не встановлювали правила гри. Ми не були ініціаторами цієї практики», — пояснив Коломойський.

Серед вимог у домовленостях про націоналізацію Приватбанку він назвав лояльність належить йому телеканалу «1+1» Порошенко.