В Португалії завершився паливна криза

Страйк закінчився.



Шлях виходу Португалії з енергетичної кризи знайдено. Не інакше як “перемогою” назвали в уряді результати переговорів з профспілками, з подачі яких три дні тому водії бензовозів оголосили безстроковий страйк із-за чого запаси палива в країні майже вичерпалися.

Брак бензину призвела до закриття сотень автозаправних станцій. У тих, що продовжували працювати, автомобілісти шикувалися в довгі черги. Національна асоціація вантажних перевізників, влада і профспілки зуміли домовитися в четвер. Оголосивши про те, що їхні вимоги були почуті, водії припинили страйк.

“Однією з вимог було привласнення спеціальної категорії водіїв, які перевозять вогненебезпечні матеріали. Інше – стосувалося зарплати. Ми виступали за те, щоб удвічі було збільшено мінімальний оклад, якого ми добилися ще 20 років тому і який відтоді не змінювався. Ми хочемо отримувати субсидії у зв’язку з ризиком нашої роботи не від випадку до випадку, а щомісяця”, – пояснив Хосе Рего, координатор, “Об’єднання первозчиков небезпечних вантажів”.

“Це були головні претензії, які португальські водіїв, що перевозять небезпечні вантажі, пред’явили владі, – передає наш кореспондент Філіпа Соарес. – Вони почали страйкувати в понеділок і змусили уряд оголосити енергетичний криза у вівторок ввечері. Як ми спостерігали вчора, багато жителів по всій країні зіткнулися з серйозними труднощами при заправці своїх автомобілів. Без палива залишилися близько 40% АЗС. Тепер португальці, які збиралися вирушити в подорож, щоб провести свято Великодня з сім’єю, можуть зітхнути з полегшенням”.