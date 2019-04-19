Денис Казанський розповів, чим ці вибори унікальні

Не можна спрогнозувати, кім президентом буде Зеленський, але вже зараз можна сказати, що нинішні вибори унікальні тим, що вперше за роки незалежності у другому турі боротьбу ведуть два кандидата, жоден з яких не проголошує проросійську порядку.

Він зазначає, все пізнається в порівнянні. 20 років тому кандидати у другому турі змагалися в тому, хто буде великим другом Росії. У 2004 і 2010 націонал-патріоти боролися проти відверто проросійських сил, не брезговавших українофобської риторикою. Причому того кандидата, який у 2010 році вважався проукраїнським, нині вважають мало не агентом Москви. Тепер же, вперше з 1991 року ми маємо у другому турі двох кандидатів, які називають Путіна ворогом, а Степана Бандеру – борцем за свободу України. Це вже історичне досягнення.

За словами Казанського, у 2004 році українці тільки могли мріяти про такий вибір, а зараз, якщо почитати Фейсбук – для багатьох відбувається мало не катастрофа. Вперше області південно-сходу голосують за кандидата, якого на російському телебаченні називають «бандерівцем». Такого точно ніхто раніше уявити собі не міг.