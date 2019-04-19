Історія з ПриватБанком вже тисне на валютний курс – НБУ

Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій за підсумками наради РНБОУ.

«Ми не можемо сьогодні прогнозувати, як це вплине на курс. Хоча певні коливання були вже сьогодні відчутні – різниця між вранці і закриттям міжбанківського ринку склала плюс 15 копійок по долару. Ми робимо все можливе, щоб не допустити паніки і не допустити інформаційного впливу на стабільність банківської системи», – сказав Яків Смолій. Офіційний курс НБУ знизився з 26,687 грн/$ до 26,837 грн/$.

Він вважає, що спроба повернути Приватбанку колишнім власникам може закінчитися ліквідацією банку.

«Повернення банку попереднім власникам неможливо сьогодні за законом, але те рішення, яке було прийнято в 2016 році, якщо повернеться (до тієї ситуації. – Ред.), то це загрожує тим, що Фонду гарантування вкладів доведеться виплатити вкладникам близько 100 млрд грн. Це сьогодні будуть емісійні кошти. Вони можуть істотно вплинути на інфляцію», – сказав він.

Постраждають і інші банки. «Такі рішення (суддів. – Ред.) можуть зруйнувати всю стабільність, яка була досягнута», – зазначив він.

Глава НБУ Яків Смолій повинен інформувати президента «кожні шість годин про ситуацію на банківському ринку». «У разі виявлення ознак дестабілізації виходити з ініціативою скликання для координації нашої наради», – доручив він.

Окружний адміністративний суд Києва два роки вивчав позов Ігоря Коломойського проти НБУ, Кабміну, ФГВФО та НКЦПФР, щоб сьогодні вирішити: націоналізація Приватбанку була незаконною, а його перехід у державну власність – недійсним.

Національний банк запропонує Раді з фінансової стабільності звернутися до Ради національної безпеки та оборони і Кабінету міністрів щодо того, що подібні судові практики шкодять міжнародному іміджу України.

Скаргу на рішення київських суддів подасть і Мінфін, який вклав у банк для його порятунку 155,3 млрд грн.

В Приватбанку поки все спокійно, але голова спостережної ради вже заявив, що один з основних його пріоритетів – повернути майже 160 млрд грн, якими «змучена війною країна докапитализировала банк перед обличчям краху економіки».

ПриватБанк до націоналізації належав Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, а також топ-менеджменту банку.