Зеленський в студії «1+1»: «Якщо ми переможемо, то будемо спілкуватися з суспільством через відео»

Сьогодні відбувся надзвичайно важливий ефір політичного ток-шоу «Право на владу», яке транслювалося на телеканалі «1+1». У ході передачі кандиадат у президенти України, гість студії, Володимир Зеленський розповів громадянам нашої країни про власні плани на майбутнє в ролі президента.

Зокрема, Зеленський розповів, що він має величезне бажання, завдяки команді професіоналів, яких він приведе до влади, у разі перемоги викорінити вже застояну систему в країні, подолати корупцію, прийняти закон про імпічмент президенту, і навіть зазначив, що якщо він не впорається з посадою глави держави, то має намір піти.

Також він підкреслив, що досить тривалий час не давав жодних інтерв’ю журналістам, так як був зайняти справами. При всьому цьому він додав: «Якщо все-таки наша команда отримає перемогу, то ми також продовжимо спілкуватися з українцями через відео. Ми рідко робили їх, однак ми знали, що глядач чує нас».