«Я ні від кого не ховався, це наша стратегія»: Зеленський про відмову спілкуватися з пресою

Кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що не ховався від преси і хотів показати, що можна «зробити» «людей старої влади» «без вихвалянь і популізму».

«Я ні від кого не ховався, це наша стратегія. Я не ходжу на ток-шоу. Я не можу ходити туди, де сидять люди старої влади, і вони просто сваряться, просто займаються піаром, нічого доброго», – пояснив Зеленський.

Зеленський стверджує, що «не ховається від журналістів».

«Я хотів показати, що без вихвалянь і популізму ми їх зробимо. І ми їх зробили. Я не ховаюся від журналістів, я хочу пояснити. Я дійсно працюю, у мене перехідний період дуже складний. Я не можу розірватися. Я жива людина. І в мене ще є діти», – додав кандидат у президенти.

Зеленський визнав, що не має досвіду і багатьох необхідних знань, але «хоче залишитися в політиці» і додав:

«Я йду в політику, як жива людина. Я багато чого не знаю, у мене немає досвіду, і все це правда. Але я жива людина, як і всі громадяни України, і хочу залишитися в політиці»