Гройсман про Приватбанку: рішення повинно бути оскаржено

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що рішення про визнання націоналізації Приватбанку незаконною буде оскаржено.

Про це він заявив під час робочого візиту до Маріуполя, повідомляє прес-служба.

«Рішення поки не вступило в законну силу, але воно повинно бути оскаржена згідно з процедурами. НБУ і Мінфін впевнені у своїй позиції», — заявив він.

За словами Гройсмана, мова йде про збереження коштів вкладників та державних ресурсів.

«Рішення РНБО, в свій час (рішення РНБО про націоналізацію Приватбанку в грудні 2016 року — ЕП) було прийнято, щоб врятувати банк і забезпечити гарантії для вкладників банку. Це було зроблено», — зазначив прем’єр.

«Банк працює стабільно. Я не хочу політизувати це питання. Буде рішення суду, і буде оскарження. Без політики — мене цікавить одне — захист інтересів українців і збереження ресурсів держави», — додав він.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку.