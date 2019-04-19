«У мене немає 2 мільярдів, щоб комусь віддавати». Зеленський заявив про готовність забезпечити стабільність ПриватБанку

Кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв гарантувати стабільність ПриватБанку у разі обрання президентом. Про це він сказав в ефірі телеканалу «1+1».

«Я вам гарантую, що зроблю все, щоб ПриватБанк був стабільним банком в Україні і ніяк не вплинув на будь-які економічні та банківські питання»,- сказав він.

При цьому він зазначив, що не зможе ніяк вплинути на повернення бізнесменові Ігорю Коломойському компенсації за націоналізацію банку. «Чому я вирішую? У мене немає 2 мільярди, щоб комусь віддавати», – додав він.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва розглянув справу за позовом Коломойського до Національного банку, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Джерело – thebabel